، الاثنين المقبل.. ندوة عن الابتكار والريادة الرقمية في المجال الرياضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقيمها وزارة الرياضة بالتعاون مع معهد إعداد القادة

تقيم الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة وبالتعاون مع معهد إعداد القادة تُنظم ندوة (عن بُعد) مساء الاثنين المقبل بعنوان: الابتكار والريادة الرقمية في المجال الرياضي من الساعة 9 - 11 مساءً.

وتهدف الندوة التي تقدمها المحاضرة شانتال شالوحي إلى قراءة الاتجاهات التي تؤثر على المشهد الرياضي الرقمي وتحديد الفرص المطروحة للأعمال الجديدة واختبار المفاهيم والتحقق من صحتها وتطويرها.وزارة الرياضة