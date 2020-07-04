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استؤنفت، مساء أمس بتقنية "الفيديو كونفرانس" المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الإفريقية برئاسة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.
وشارك في المفاوضات مراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلو مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونيون من مكتب الاتحاد الإفريقي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم أن الدول الثلاث استعرضت مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.سد النهضة
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 01:51 AM
بوساطة إفريقية ومراقبة أمريكية أوروبية
استؤنفت، مساء أمس بتقنية "الفيديو كونفرانس" المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الإفريقية برئاسة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.
وشارك في المفاوضات مراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلو مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونيون من مكتب الاتحاد الإفريقي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم أن الدول الثلاث استعرضت مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.
، استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا ،
المصدر : الخليج 365
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