شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو.. معركة حامية الوطيس بين شبان وفتيات داخل مجمع في الرياض.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً (أخبار الخليج 365 /خاص )

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشبان والفتيات داخل مجمع في الرياض.

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ويظهر في الفيديو مطاردة إحدى الفتيات لشاب والإمساك به وضربه أمام جمع غفير من الناس.

ولم يتضح السبب الحقيقي وراء الواقعة، إلا أن ناشطون رفضوا مثل هذه التصرفات في الأماكن العامة.

كما انتقد البعض التجمهر في الأسواق بهذه الأعداد الكبيرة في ظل استمرار الأزمة.





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