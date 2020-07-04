شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. وفاة "الوليد بن طلال".. سعوديون يكشفون الحقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٦ صباحاً (أخبار الخليج 365)

قالت بعض التقارير الإلكترونية، أن هناك بيان للديوان الملكي أعلن فيه وفاة الأمير الوليد بن طلال، في أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ 63 عاما.

كما نشرت صفحة مزيفة تدعى “سبق نيوز”، منتحلة الشعار والتصميم الخاص بموقع “سبق”، بيانا مزعوما نسبته إلى الديوان الملكي ، بشأن وفاة الأمير الوليد بن طلال.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ونفى سعوديون هذه الشائعات، وأن هذا الخبر عار تماما عن الصحة.

فيما قال الصحفي عبد الله البرقاوي إن هذا الخبر “مثال على المعاناة المتكررة من الشائعات والأخبار المزورة”.

واعتبر السعوديون الخبر عبارة عن فرقعات إعلامية لا أساس لها من الصحة تهدف لحرف الأضواء عن الهزائم التي لحقت بأعداء المملكة والحملة التي استهدفتها الفترة الماضية.



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