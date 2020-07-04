بالصور.. توزيع 1000 حقيبة وقاية من «كورونا» على الجهات الحكومية والجاليات بأشيقر

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأشيقر، مبادرة «نعود بحذر»، مستهدفة منسوبي الجهات الحكومية وأفراد الجاليات بالمنطقة لوقايتهم من تفشي «كورونا المستجد».

ويأتي هذا ضمن مجموعة من المبادرات المجتمعية التي نفذتها «اللجنة الأهلية» مؤخرًا بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وتمكّنت المبادرة من توزيع نحو 1000 حقيبة تحتوي على جميع مستلزمات الوقاية، مثل المعقمات والكمامات والقفازات، إلى جانب توزيع 3000 منشور توعوي بعدة لغات.

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يُشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية بأشيقر، كانت أطلقت منصة رسمية، لفتح الباب أمام الراغبين في العمل التطوعي.

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