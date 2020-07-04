بسبب عدم الالتزام بتعليمات السير.
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، الجمعة، عن وقوع حادثتي دهس بمحافظة جدة، بسبب العبور من غير الطريق المخصص للمشاة.
وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ذكر مركز العمليات الأمنية، أن حادث الدهس الأول وقع على طريق «باخشب»، والثاني في حي «أم حبلين»، ونتج عنهما دهس شخصين.
وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادثين، ونقل المصابين إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر دهس شخصين بطريقي باخشب وأم حلبين بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.