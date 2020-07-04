دهس شخصين بطريقي باخشب وأم حلبين بجدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، الجمعة، عن وقوع حادثتي دهس بمحافظة جدة، بسبب العبور من غير الطريق المخصص للمشاة.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ذكر مركز العمليات الأمنية، أن حادث الدهس الأول وقع على طريق «باخشب»، والثاني في حي «أم حبلين»، ونتج عنهما دهس شخصين.

وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادثين، ونقل المصابين إلى المستشفى.