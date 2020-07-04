«المرور»: ضبط 2144 مركبة مخالفة لقواعد الوقوف بأماكن ذوي الاحتياجات

بعد حملة ميدانية بجميع المناطق

أسفرت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، عن ضبط 2144 مركبة مخالفة، بجميع المدن والمحافظات. جاء ذلك، وفقًا لما أعلنته إدارة المرور السعودي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الجمعة. وذكر الحساب أن إدارات المرور بجميع مناطق المملكة كافة ضبطت 2144 مركبة مخالفة، ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة للقانون، والتي من بينها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. Advertisements وتهيب إدارات المرور بالجميع بضرورة التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. اقرأ أيضا المرور توضح شروط نقل ملكية المركبة أو بيعها أو شرائها المرور: إيقاف الخدمات بسبب المخالفات فوق الـ20 ألف ريال تحسمه المحكمة

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