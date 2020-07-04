طالب بالتوجه إليها فورًا حال ظهور أعراض الفيروس

طالب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجمعة، بالتوجه إلى أحد عيادات «تطمن» فورًا حال ظهور أعراض «كورونا المستجد»، معلناً قائمة بتلك العيادات ومواقعها وساعات العمل. وعبر حسابه الرسمي على «تويتر» قال الربيعة: إذا كان لديك أعراض «كورونا»، يجب أن تتجه عاجلًا إلى أحد عيادات «تطمن».. سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم. Advertisements وأعلن الربيعة قائمة بعيادات «تطمن» ومواقعها وساعات العمل عبر موقع اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: تسجيل 4193 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1802

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة ينشر قائمة بمواقع وساعات العمل بعيادات «تطمن» لفحص «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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