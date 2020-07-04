غرق شاب عشريني بوادي لجب بعد محاولته إنقاذ صديقه

أثناء سباحته مع أقرانه في تجمع مياه صخري
انتشل الدفاع المدني بجازان جثة شاب عشريني غرق صباح الجمعة أثناء سباحته مع أقرانه في تجمع مياه صخري في وادي لجب بمحافظة الريث بجازان.
وترجع تفاصيل الحادث إلى محاولة الشاب الغريق إنقاذ أحد أصدقائه من الغرق فهوى في الوادي ولقي حتفه.
وبعد انتشال جثة الشاب جري تسليمها لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.
وواصل الدفاع المدني تحذيراته مجددًا من خطورة السباحة في مثل هذه المواقع ومن التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، ومن عبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول، مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات.
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