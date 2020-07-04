غرق شاب عشريني بوادي لجب بعد محاولته إنقاذ صديقه

أثناء سباحته مع أقرانه في تجمع مياه صخري

‏انتشل الدفاع المدني بجازان جثة شاب عشريني غرق صباح الجمعة أثناء سباحته مع أقرانه في تجمع مياه صخري في وادي لجب بمحافظة الريث بجازان. وترجع تفاصيل الحادث إلى محاولة الشاب الغريق إنقاذ أحد أصدقائه من الغرق فهوى في الوادي ولقي حتفه. وبعد انتشال جثة الشاب جري تسليمها لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات. Advertisements وواصل الدفاع المدني تحذيراته مجددًا من خطورة السباحة في مثل هذه المواقع ومن التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، ومن عبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول، مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات. اقرأ أيضا فرق الإنقاذ تنتشل جثة مفقود «غدير البنات» بالطائف

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