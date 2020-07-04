«الشؤون الإسلامية»: إقامة صلاة الجمعة في أكثر من 20 ألف مسجد وجامع

وفق بروتوكول «كورونا»
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية، إقامة صلاة الجمعة، بأكثر من 20 ألف مسجد وجامع على مستوى مناطق المملكة، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية تتماشى والبروتوكولات الصحية المعتمدة للمساجد، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية أول أمس.
وفي بيان لها عبر توتير، قالت وزارة الشئون الإسلامية: «تم فتح المساجد والجوامع قبل صلاة الجمعة بساعة كاملة، وإقفالها بعد الصلاة بـ30 دقيقة، كما التزم الخطباء بالمدة المحددة بـ15 دقيقة، والتزم المصلون على إبقاء مسافة متر ونصف بين كل فرد والآخر، وتم السماح لكبار السن وفتح دورات المياه بالجوامع والمساجد».
وأضافت الوزارة: «لقد حرص خطباء الجوامع والمساجد الإضافية على طرح موضوعات تلامس حاجة الناس، وتواكب الحدث التي تمر به المملكة ومختلف دول العالم من التذكير بالتضرع إلى الله، والإلحاح عليه بالدعاء لرفع هذا الوباء وكشف الغمة عن الأمة».
وأكدت الوزارة متابعتها لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات المعدلة مؤخرًا، كما وفرت كل الاحتياجات التي تسهم في سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، الذي أدوا الفريضة في أجواء إيمانية وخشوع وسكينة.
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