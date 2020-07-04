3 خدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تتحملها الدولة عن المواطن

من بينها شراء المسكن الأول..

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الخدمات والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تكفلت الدولة بتحمل قيمة الضريبة فيها عن المواطنين. وأشارت الهيئة أن هذه الخدمات هي التعليم الأهلي الخاص، شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من قيمة المسكن، والرعاية الصحية في المراكز الصحية الخاصة. Advertisements اقرأ أيضا قائمة العقارات والخدمات السلع والأدوية المعفاة من تعديلات القيمة المضافة بالفيديو.. «الزكاة والدخل» توضح السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

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