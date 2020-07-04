

صامطة ١٢ ذي القعدة ١٤٤١هـ الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٠ م واس

كثفت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، أعمالها في المركز والقرى التابعة له لإزالة الحشائش الضارة وصيانة الإنارة والأعمدة ومعالجة الحفريات والتشققات؛ وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري بالمركز والقرى التابعة له.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن البلدية ومن خلال معالجة التشوهات البصرية شرعت بالعمل في المركز والقرى التابعة له، لتحسين العشوائيات ورفع جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وبين أن البلدية أزالت خلال الـ 30 يوماً الماضية ما يقارب من 1276 متراً مكعباً من المخلفات و680 مترًا مربعًا من الحشائش الضارة ، وقامت بصيانة 146 عموداً وكشاف إنارة، ومعالجة 23 مترًا مربعاً من الحفريات والتشققات الموجودة بطبقة الأسفلت.

وأكد حرص البلدية على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الجميع.

// انتهى //

00:50ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية مركز السهي تكثف أعمالها لمعالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.