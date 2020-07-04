السعودية اليوم / تمديد الإجراءات الاحترازية في موريتانيا بشان كورونا لاستكمال إجراءات الخروج الآمن



نواكشوط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

مددت اللجنة الوزارية في موريتانيا المكلفة بمتابعة إجراءات

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها ، إنها قررت ذلك بناء على توصيات من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلال اجتماعها اليوم برئاسته.

كما أمر الرئيس ولد الغزواني بجعل الحفاظ على صحة الموريتانيين وأمنهم على رأس الأولويات، وفرض ومراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ومواصلة الحملات للحد من استمرار تفشي الوباء في البلاد.

// انتهى //

23:49ت م

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نواكشوط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسمددت اللجنة الوزارية في موريتانيا المكلفة بمتابعة إجراءات كورونا الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البلاد أسبوعًا، وذلك بهدف اتخاذ كل التدابير، واستكمال كل الترتيبات العملية قبل نهاية الأسبوع المقبل كآخر أجل لإيجاد الظروف المناسبة للخروج الآمن من فترة الإجراءات المشددة المعتمدة حتى الآن.وقالت اللجنة في بيان صادر عنها ، إنها قررت ذلك بناء على توصيات من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلال اجتماعها اليوم برئاسته.كما أمر الرئيس ولد الغزواني بجعل الحفاظ على صحة الموريتانيين وأمنهم على رأس الأولويات، وفرض ومراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ومواصلة الحملات للحد من استمرار تفشي الوباء في البلاد.// انتهى //23:49ت م0134

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