السعودية اليوم / الأردن تسجل عاشر حالة وفاة بفيروس كورونا



عمّان 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر:" إن الحالة تعود لمصاب عمره 63 عاما، ويعمل سائق شاحنة داخل المستشفى بتاريخ 25 مايو الماضي، وبقي تحت أجهزة التنفس الصناعي إلى أن توفي اليوم.

// انتهى //

23:18ت م

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عمّان 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 10 حالات وفاة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر:" إن الحالة تعود لمصاب عمره 63 عاما، ويعمل سائق شاحنة داخل المستشفى بتاريخ 25 مايو الماضي، وبقي تحت أجهزة التنفس الصناعي إلى أن توفي اليوم.// انتهى //23:18ت م0132

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