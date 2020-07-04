السعودية اليوم / وزير التنمية الريفية الموريتاني يلتقي ممثلة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدى نواكشوط



نواكشوط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

التقى وزير التنمية الريفية الموريتاني أدي ولد الزين اليوم، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" لدى موريتانيا إيرينا بوتود.

وتناول اللقاء التنسيق المشترك في إطار جهود الحكومة الموريتانية لمكافحة الآثار المترتبة على جائحة

// انتهى //

23:03ت م

0129



نواكشوط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسالتقى وزير التنمية الريفية الموريتاني أدي ولد الزين اليوم، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" لدى موريتانيا إيرينا بوتود.وتناول اللقاء التنسيق المشترك في إطار جهود الحكومة الموريتانية لمكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا // انتهى //23:03ت م0129

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