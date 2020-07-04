شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «مفحط» تسبب في حادث مروري بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
ضبط مرور منطقة الرياض، قائد المركبة (إلنترا) الذي قام بممارسة التفحيط متسبباً في حادث مروري، مع تركيب لوحات لا تعود للمركبة.
وأوضح أنه تم الوصول لموقع المركبة وضبط المتسبب، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء إجراءات الحادث وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات الواردة في نظام المرور.
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