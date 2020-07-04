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ترقية الصفحي إلى رتبة عقيد في مرور جازان
متابعات الخليج 365- جازان
صدرت الموافقة السامية الكريمة بترقية المقدم عبدالله بن محسن الصفحي، مدير الشؤون الإدارية بإدارة مرور منطقة جازان، إلى رتبة عقيد.
وأعرب العقيد الصفحي عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مبديًا اعتزازه بهذه الثقة، معتبرًا هذه الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن، راجيًا من الله تعالى أن يوفقه لحمل هذه الأمانة.
“متابعات الخليج 365” تهنئ الصفحي، متمنية له المزيد من التوفيق والنجاح.جديد الأخبار
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