- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر السبت.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 12:29 AM
تشمل عدداً من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر حتى فجر السبت"الأرصاد" تنبه الجوف والشمالية: رياح نشطة وأتربة وتدن بمدى الرؤية
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر السبت.
، "الأرصاد" تنبه الجوف والشمالية: رياح نشطة وأتربة وتدن بمدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه الجوف والشمالية: رياح نشطة وأتربة وتدن بمدى الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.