، جمعية الإدارة الصحية تنتخب مجلساً جديداً.. "الصاعدي" رئيساً ،

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صدر قرار الإدارة العامة للجمعيات الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد تشكيل مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية للدورة الرابعة لمدة أربع سنوات اعتباراً من يوليو 2020م.
وأفضت نتائج الانتخابات التي أقامتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى انتخاب 13 عضواً، برئاسة د. بندر بن دخيل الصاعدي وعلي بن عبد الرحمن آل طراد نائباً للرئيس وأحمد بن عبد الله العريج أميناً للمال، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في مجال الإدارة الصحية من مختلف القطاعات الصحية والتعليمية بالمملكة.
وتحظى الجمعية باهتمام الجهات الصحية الرسمية كونها المظلة العلمية للتخصص والمهتمين في مجال الإدارة الصحية والقيادة الصحية، كما حظيت الجمعية بالموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لقبول العضوية الفخرية للجمعية السعودية للإدارة الصحية منذ بداية انطلاقتها إلى أن تقلد حفظه الله مقاليد الحكم، ويعتبرها أعضاء الجمعية وسام فخر واعتزاز لهم.الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
جمعية الإدارة الصحية تنتخب مجلساً جديداً.. "الصاعدي" رئيساًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-03
صدر قرار الإدارة العامة للجمعيات الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد تشكيل مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية للدورة الرابعة لمدة أربع سنوات اعتباراً من يوليو 2020م.
وأفضت نتائج الانتخابات التي أقامتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى انتخاب 13 عضواً، برئاسة د. بندر بن دخيل الصاعدي وعلي بن عبد الرحمن آل طراد نائباً للرئيس وأحمد بن عبد الله العريج أميناً للمال، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في مجال الإدارة الصحية من مختلف القطاعات الصحية والتعليمية بالمملكة.
وتحظى الجمعية باهتمام الجهات الصحية الرسمية كونها المظلة العلمية للتخصص والمهتمين في مجال الإدارة الصحية والقيادة الصحية، كما حظيت الجمعية بالموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لقبول العضوية الفخرية للجمعية السعودية للإدارة الصحية منذ بداية انطلاقتها إلى أن تقلد حفظه الله مقاليد الحكم، ويعتبرها أعضاء الجمعية وسام فخر واعتزاز لهم.
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
11:19 PM
اعتماد 13 عضواً وآل طراد نائباً والعريج أميناً للمال
صدر قرار الإدارة العامة للجمعيات الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد تشكيل مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية للدورة الرابعة لمدة أربع سنوات اعتباراً من يوليو 2020م.
وأفضت نتائج الانتخابات التي أقامتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى انتخاب 13 عضواً، برئاسة د. بندر بن دخيل الصاعدي وعلي بن عبد الرحمن آل طراد نائباً للرئيس وأحمد بن عبد الله العريج أميناً للمال، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في مجال الإدارة الصحية من مختلف القطاعات الصحية والتعليمية بالمملكة.
وتحظى الجمعية باهتمام الجهات الصحية الرسمية كونها المظلة العلمية للتخصص والمهتمين في مجال الإدارة الصحية والقيادة الصحية، كما حظيت الجمعية بالموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لقبول العضوية الفخرية للجمعية السعودية للإدارة الصحية منذ بداية انطلاقتها إلى أن تقلد حفظه الله مقاليد الحكم، ويعتبرها أعضاء الجمعية وسام فخر واعتزاز لهم.
، جمعية الإدارة الصحية تنتخب مجلساً جديداً.. "الصاعدي" رئيساً ،
المصدر : الخليج 365
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