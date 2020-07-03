شكرا لقرائتكم خبر عن فهد العبدالكريم في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم رئيس تحرير صحيفة الرياض الزميل فهد بن راشد العبدالكريم بعد معاناته من المرض.
و"اليوم" التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد ، وإلى منسوبي مؤسسة اليمامة الصحفية، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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