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فهد العبدالكريم في ذمة الله 

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انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم رئيس تحرير صحيفة الرياض الزميل فهد بن راشد العبدالكريم بعد معاناته من المرض.

و"اليوم" التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد ، وإلى منسوبي مؤسسة اليمامة الصحفية، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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