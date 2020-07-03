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الشهراني يدعو الجمعيات واللجان الأهلية بعسير لدعم الأسر الضمانية
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - عسير
دعا هادي بن عايض الشهراني، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، الجمعيات واللجان الأهلية إلى دعم ومساندة الأسر الضمانية في التحديث على موقع الوزارة.
وأوضح الشهراني أن هذه الخطوة من الوزارة تأتي لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعم المستفيدين، وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تُيَسّر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم دون الحاجة لزيارة الفروع، مضيفًا أن هذا التحديث يتيح للمستفيدين الحصول على بعض الخدمات التي تهدف للتخفيف من آثار جائحة كورونا.
وأضاف أن الدعم من الجمعيات واللجان الأهلية بالمنطقة يأتي من باب المساعدة للأسر الضمانية، خاصة من يعيشون في أماكن نائية وبعيدة وتتمتع بتضاريس وعرة.جديد الأخبار
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