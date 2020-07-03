إغلاق 18 منشأة وإتلاف 750 كيلو أغذية فاسدة في مكة

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 760 جولة رقابية خلال أسبوع، شملت محلات تمارس أنشطة تجارية في مجال الأغذية أو متعلقة بالصحة العامة.

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وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن تكثيف عمل الفرق الميدانية جاء بهدف متابعة المنشآت ذات العلاقة بأنشطة تجارية تعنى بالغذاء أو بالصحة العامة, مبيناً أن عدد المنشآت التي جرى إغلاقها بلغ 18 منشأة، وإتلاف 750 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار المالكي إلى أن تكثيف الحملات الرقابية يأتي لمنع التجاوزات أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، إلى جانب الحرص والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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