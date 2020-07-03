تحديثات جديدة في تطبيق توكلنا

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا عن توفر التحديث الجديد للمستخدمين على نظام أندرويد.

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ويأتي التحديث الجديد لتطبيق توكلنا وهو يضم عرض الحالة الصحية عن طريق الألوان لمستخدمي التطبيق، وإضافة إمكانية تسجيل زوار المملكة العربية السعودية في التطبيق، وأيضًا عرض نتائج اختبارات قياس للطلاب، بالإضافة إلى تحسينات عامة.

يذكر أن التسجيل في تطبيق توكلنا يشترط عدة شروط من بينها:

وجود حساب في أبشر أو تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر.

التسجيل للمواطنين والمقيمين.

التسجيل برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

التقيد بصيغة كلمة المرور، وهي 12 خانة على الأقل، حروف وأرقام إنجليزية على الأقل حرف كبير وحرف صغير ورقم.

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