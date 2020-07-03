وزير الصحة: من لديه أعراض كورونا يتوجه بشكل عاجل لعيادات تطمن

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا وزير الصحة، توفيق الربيعة، من لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أن يتوجه بشكل عاجل إلى أحد عيادات تطمن التابعة للوزارة.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر تويتر: هام.. إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلًا إلى أحد عيادات تطمن، سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم.

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وتابع وزير الصحة: مرفق قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل: هنا.

​​​عيادات “تطمن” خصصتها وزارة الصحة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا، مثل: ارتفاع درجة الحرارة، الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال.

وتعمل عيادات تطمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.​​

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