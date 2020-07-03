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وزير الصحة: من لديه أعراض كورونا يتوجه بشكل عاجل لعيادات تطمن
سيتم تقييم الحالة الصحية ووضعه على البروتوكول العلاجي
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا وزير الصحة، توفيق الربيعة، من لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أن يتوجه بشكل عاجل إلى أحد عيادات تطمن التابعة للوزارة.
وقال الربيعة في تغريدة له عبر تويتر: هام.. إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلًا إلى أحد عيادات تطمن، سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم.
وتابع وزير الصحة: مرفق قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل: هنا.
عيادات “تطمن” خصصتها وزارة الصحة؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا، مثل: ارتفاع درجة الحرارة، الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال.
وتعمل عيادات تطمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.جديد الأخبار
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