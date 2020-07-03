السعودية | وزير الإعلام السعودي ينعي فهد العبدالكريم رئيس تحرير صحيفة "الرياض"

شكرا لقرائتكم وزير الإعلام السعودي ينعي فهد العبدالكريم رئيس تحرير صحيفة "الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة "الرياض"

وقال القصبي عبر حسابه على تويتر: "‏بقلب يملؤه الأسى والحزن، أنعى الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية".

وسأل الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وقُرّاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

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وانتقل إلى رحمة الله تعالى العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، بعد معاناة مع المرض، غادر معها للولايات المتحدة، ثم عاد للوطن، لكن المرض لم يُمهله طويلاً حتى فارق الحياة بعد مشوار من العمل الصحفي، وصولاً لرئاسة تحرير الزميلة "الرياض".

وقد نعاه خالد العريفي، المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية، في تغريدة قال فيها: "الأمر لله من قبل ومن بعد.. الحبيب الغالي فهد بن راشد العبد الكريم، رئيس تحرير جريدة الرياض، في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل، والفَقْد كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ويعد العبدالكريم من القامات الإعلامية الوطنية حيث يحمل في رصيده عددا كبيرا من سنوات الخبرة الصحفية، متدرجاً في العمل الصحفي من محرر إلى رئيس تحرير.