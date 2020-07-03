كاتب سعودي يكشف عن أشد أسلحة المملكة فتكًا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:15 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 88 زيارة

كشف الكاتب السعودي عبدالله الطاير، عن “السلاح المعقد” في ترسانة بلاده، موضحًا أن السعودية “دفنت في حلمها العميق أعداء كثر وستدفن البقية”.

وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “السلاح المعقد في ترسانة السعودية هو الصبر الجميل على العدو. لقد دفنت السعودية في حلمها العميق أعداء كثر وستدفن البقية، وكلما دفنت عدوا ارتفع شأنها أكثر”.

وتابع الكاتب السعودي: “سعوديتنا في نمو مضطرد من المؤسس لحفيد المؤسس محمد بن سلمان.. تغيرت الأزمنة والأسماء والحكم واحد”.