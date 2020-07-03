، الأهلي يواصل التحضير.. و"الثلاثي" مستمر في التأهيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لاستئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

واستهل لاعبو الفريق الحصة التدريبية بتمارين تقوية العضلات، ورفع المعدل اللياقي. بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات اللياقية.

من جهة ثانية، واصل الثلاثي (مهند عسيري، حسين المقهوي ونوح الموسى) البرنامج العلاجي والتأهيلي المعد لهم بإشراف الجهاز الطبي بالنادي.الأهلي