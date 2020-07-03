محمد بن مسعود - الدمام - يتم فيها تقييم الحالة الصحية والنقل للمستشفى إذا استدعى الأمر دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات "تطمن". وأكد "الربيعة" أن المُراجع سيحصل في "تطمن" على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم. وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:‏ https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinicsوزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد 03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 11:28 PM يتم فيها تقييم الحالة الصحية والنقل للمستشفى إذا استدعى الأمر Advertisements "الربيعة" يدعو مَن يشعر بأعراض "كورونا" للتوجه إلى عيادات "تطمن".. هذه مواقعها "الربيعة" يدعو مَن يشعر بأعراض "كورونا" للتوجه إلى عيادات "تطمن".. هذه مواقعها دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات "تطمن". وأكد "الربيعة" أن المُراجع سيحصل في "تطمن" على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم. وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:‏ https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinics الكلمات المفتاحية ، "الربيعة" يدعو مَن يشعر بأعراض "كورونا" للتوجه إلى عيادات "تطمن".. هذه مواقعها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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