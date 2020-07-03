شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. عبد الباري عطوان يحذر مصر من مخطط كارثي وراءه هذه الدول ويقول: إثيوبيا حسمت أمرها.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٦ مساءً (أخبار الخليج 365/ خاص )

حذر الكاتب والصحافي عبد الباري عطوان، مصر من مشروع أمريكي إسرائيلي على طريقة سورية وليبيا.

وقال في تصريح له تابعه "أخبار الخليج 365"، بأن "إثيوبيا حسمت أمرها وقرّرت مَلء خزّان سدّ النهضة دون اتّفاقٍ مع مِصر والسودان.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

"فيزون أحمر ضيق".. نسرين طافش في الجيم لاستعراض "مؤخرتها" أمام الجمهور.. شاهد!

الجوع كافر.. واقعة تهز دولة عربية

وسائل إعلام تركية تنقل خبر صادم لعشاق مسلسل عثمان بن أرطغرل

فيديو.. داعية سعودي يمتدح الفنانة وعد.. لن تصدق ماذا قال؟

هند القحطاني ترد على سعودي هدد بقطع رأسها.. شاهد!

نجم ريال مدريد مطلوب للمحكمة بقضية الشريط الإباحي

نجمة خليجية تعلن التبرع بأعضائها وتتهم مسؤول حكومي كبير بمطاردتها ليتزوجها "سرًا" (فيديو)

إشتباكات بين فتيات وشبان سعوديون وسط شارع عام .. والسبب صادم (فيديو)

Advertisements

شاهد.. ملابس مذيعة شهيرة تتمزق على الهواء مباشرة .. ويدها تعجز عن تغطية الأجزاء الحساسة من جسدها (فيديو)

شاهد.. فنانة مغربية تثير غضب في السعودية بظهور فاضح ومطالب بسرعة القبض عليها.. فيديو!

مذيعة قناة الجزيرة تكشف فضيحة "رامز جلال" مع الفنانة غادة عادل في برنامج "رامز مجنون رسمي".. صور وفيديو

عاجل.. احباط محاولة لاغتيال اردوغان في الدوحة قبل قليل.. صور أولية والجهة المنفذة!

عاجل.. قناة العربية تقهر قناة الجزيرة.. ظهور مثير لمذيعة فائقة الجمال بـ"فيزون" أحمر ضيق.. والجمهور يصفها بأجمل مُذيعة في العالم.. شاهد صور

شاهد.. جمهور "علا الفارس" يستفز "غادة عويس" بصورة جديدة والأخيرة تعلق: لي الشرف!

عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد!

وأضاف: "الجُوع في انتِظار 4 ملايين أسرة مِصريّة".

وتابع بقوله: "مشروع أمريكي إسرائيلي لتدمير مِصر على طريقة سورية وليبيا والرّد قد يكون حرب استِنزاف كمُقدّمة للحرب الشّاملة".

والأربعاء الماضي، أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبدالعاطي، أن هناك لجنة دولية أكدت وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي وطلبت من إثيوبيا تعديلات في تصميم السد.

من جهته اتهم مسؤول أمني إثيوبي مصر بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها بلاده على مدى يومين وخلفت أكثر من 80 قتيلا عقب اغتيال فنان وناشط سياسي، في حين أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الهدف من الجريمة منع إكمال بناء سد النهضة.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام