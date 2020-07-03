شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجوع كافر.. واقعة تهز دولة عربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٥ مساءً (أخبار الخليج 365)

عثرت الأجهزة اللبنانية، اليوم الجمعة، على جثة لبناني على الرصيف في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، وقد أصيب بطلق ناري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل قام بإطلاق النار على فمه.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وقال شاهد عيان، إن ”الوضع كان طبيعيا قبل أن نسمع صوت إطلاق نار ويسقط الشاب أرضا، من دون معرفة الأسباب“.

ووجد على صدر الشاب ورقة مكتوبا عليها: ”أنا مش كافر بس الجوع كافر“، وصرخ ”لبنان حر مستقل“ قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب موقع ”النشرة“ المحلي.



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