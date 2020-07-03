شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يوجه رسالة عاجلة لمن يظهر عليه أعراض «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وجه وزير الصحة رسالة عاجلة إلى من يشعر بأعراض فيروس كورونا في الفترة الحالية.
وقال وزير الصحة في تغريدة له، اليوم الجمعة: "إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلاً إلى أحد عيادات تطمن".
وتابع : "سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم".
واستكمل: "مرفق قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل هنا .
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