شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يوجه رسالة عاجلة لمن يظهر عليه أعراض «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه وزير الصحة رسالة عاجلة إلى من يشعر بأعراض فيروس كورونا في الفترة الحالية.

وقال وزير الصحة في تغريدة له، اليوم الجمعة: "إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلاً إلى أحد عيادات تطمن".

وتابع : "سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم".

واستكمل: "مرفق قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل هنا .