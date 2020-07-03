شكرا لمتابعة خبر عن عدد المركبات المسموح للمواطن استيرادها خلال العام الواحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت الهيئة العامة للجمارك، عدد المركبات المسموح للمواطن استيرادها خلال العام الواضح. أوضحت الهيئة العامة للجمارك، عدد المركبات المسموح للمواطن استيرادها خلال العام الواضح. وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع "تويتر"، إنه يسمح للمواطن استيراد مركبتين فقط خلال العام الواحد (12 شهرًا).

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