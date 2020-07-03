شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عمالة تقص الأشجار وتقوم بتقزيمها على طريق الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): رصد مواطن، عمالة على طريق الملك فهد تقوم بقص الأشجار وتقزيمها، ما أدى إلى اختفاء ظلها. رصد مواطن، عمالة على طريق الملك فهد تقوم بقص الأشجار وتقزيمها، ما أدى إلى اختفاء ظلها. واستنكر المواطن في مقطع فيديو، ما أقدمت عليه العمالة، مطالبًا بمحاسبتهم.

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