جامعة الدول العربية تُدين هجمات ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

أدان الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق طائرات مُسيرة متفجرة صوب الأراضي السعودية.

وقالت الجامعة العربية -في بيان لها اليوم- إن هذه الهجمات تعكس الغياب التامّ للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو الدخول في مسار جادّ لإحلال السلام في اليمن.

وأشادت الجامعة بتصدي قوات التحالف للهجمات ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة. مشيرًا إلى أن إطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المُسيرة يعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم تحقيقًا لأهدافه على حساب الاستقرار والسلام في اليمن، ودون أدنى تقدير للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في هذه المرحلة، وما يتعرض له هذا البلد من مأساة هي الأخطر عالميًّا على الصعيد الإنساني.

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