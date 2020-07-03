بالأسماء.. الأرصاد تعلن المدن الأعلى والأقل حرارة الجمعة

ورفحاء تتصدر بـ47 درجة مئوية
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مدينة رفحاء سجلت، الجمعة، أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بواقع 47 درجة مئوية، بينما جاءت الباحة في مؤخرة القائمة بتسجيلها 30 درجة مئوية.
واحتلت مدن (رفحاء، الدمام، القيصومة، القصيم، الأحساء)، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، بتسجيلها (47، و46، و46، و45، و45) درجة مئوية على التوالي.
وتذيلت مدن (الباحة، خميس مشيط، أبها، الوجه، الطائف) القائمة بتسجيلها (30، و32، و32، و35، و37) درجة مئوية على التوالي.
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