«الصحة» تعلن إضافة 2199 سريرًا للعناية الحرجة بمختلف مناطق المملكة

أعلنت وزارة الصحة عن إضافة 2199 سريرًا للعناية الحرجة بمختلف مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو أن المملكة سعت منذ تسجيل حالات كورونا إلى تنفيذ خطة استباقية، حيث حرصت على الاستجابة السريعة وتسخير جميع الإمكانات لمواجهة الفيروس.

وذكرت أن الوزارة نفذت توجيهات القيادة الرشيدة فى الحفاظ على صحة الإنسان، حيث كثفت جهودها خلال 90 يومًا لرفع الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة. وأضافت 2199 سريرًا في المستشفيات بمختلف المناطق.

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ولفتت إلى هذه الخطوة ضمن جهود المملكة؛ لتوفير الرعاية الطبية لمن يعيشون على أراضيها.

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