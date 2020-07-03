

إسلام آباد 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت باكستان اليوم 4087 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4551 حالة وفاة.

وأضاف أن 113623 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، ويوجد 2479 حالة في وضع حرج.

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم إصابته بفيروس كورونا.

وقال قريشي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إنه شعر بحمى طفيفة وفرض حجراً صحياً على نفسه في المنزل، مضيفاً أن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، وأنه يعتزم الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية من منزله.

// انتهى //

21:36ت م

0122



إسلام آباد 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان اليوم 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 221895 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4551 حالة وفاة.وأضاف أن 113623 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، ويوجد 2479 حالة في وضع حرج.من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم إصابته بفيروس كورونا.وقال قريشي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إنه شعر بحمى طفيفة وفرض حجراً صحياً على نفسه في المنزل، مضيفاً أن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، وأنه يعتزم الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية من منزله.// انتهى //21:36ت م0122

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.