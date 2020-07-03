

الرباط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 319 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 9160 بعد تعافي 70 شخصًا آخرين، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة 719 ألفا و206 حالات بعد الكشف المخبري.

//انتهى//

21:32ت م

0119



الرباط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنهم 19 حالة حرجة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 13288.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 9160 بعد تعافي 70 شخصًا آخرين، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة 719 ألفا و206 حالات بعد الكشف المخبري.//انتهى//21:32ت م0119

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.