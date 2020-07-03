شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إضافة 2199 سريرًا للعناية المركزة خلال 90 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن إضافة ٢١٩٩ سريرا للعناية المركّزة ، وذلك خلال ٩٠ يوم في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة ‬، حيث تأتي هذا الخطوة تواصلاً للجهود التي قامت بها الصحة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وإستمراراً لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد ١٩ .

وقالت الوزارة أن المملكة بادرت وبتوجيهات كريمة ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده " يحفظهما الله" ومنذ وقت مبكر جداً لهذه الجائحة ،بإتخاذ العديد من الإجراءات الإستباقية والقرارات الفاعلة والتي كان لها دور واضح بفضل الله في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين