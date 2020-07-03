الإمارات: 489 حالة شفاء و54 ألف فحص كورونا المزيد

أعلنت الإمارات، الجمعة، عن إجراء أكثر من 54,000 فحص جديد للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 50,141 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 318 حالة .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 489 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 39,153 .