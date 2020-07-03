سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 3 يوليو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة، في السوق غير الرسمية "السوداء" بالمقارنة بمستويات أمس عند 138 جنيها، فيما بقي السعر ثابتا على شاشات بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتخطى معدل التضخم في السودان 110% من الناتج الإجمالي المحلي، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8% هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5% في 2019، بحسب بيان وزارة المالية السودانية.

ويعد مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 190%، من بين أعلى المعدلات في العالم.

ويضرب اقتصاد السودان أزمة طاحنة، في ظل الارتفاع الكبير للتضخم وتراجع العملة بينما تعمد الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار الخبز والوقود والكهرباء.

وأقرت الحكومة خطة لفتح تجارة الذهب المجزية أمام المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح لهم بمناولة جميع الصادرات وتولي النشاط بدلا من الدولة.

Advertisements

سعر اليورو والإسترليني في السودان

وسجل سعر اليورو في السوق الموازية 151 جنيها، بينما استقر سعره في البنوك عند 61.17 جنيه للشراء، و61.47 للبيع.

كما سجل سعر الإسترليني في السوق الموازية 171 جنيها، بينما بلغ السعر في بنك السودان المركزي 67.85 جنيه للشراء، و 68.19 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية اليوم 36.90 جنيه، فيما سجل السعر في البنوك 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 37.70 جنيها في السوق الموازية (السوداء)، وعلى شاشات البنوك 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي فسجل 440 جنيها في السوق الموازية، بينما جاء السعر الرسمي عند 177.59 جنيه للشراء، و178.47 للبيع.