استشاري: كورونا لا يعود للمصاب بعد تعافيه

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري الأمراض المعدية والفيروسات الدكتور نزار باهبري، أنه في حال زوال أعراض فيروس كورونا المستجد وهي ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال والإسهال، فهذا يعني أن مناعة الجسم تغلبت بالفعل على الفيروس.

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وأضاف باهبري خلال مداخلة هاتفية إلى قناة السعودية أنه في حال زوال الفيروس فإن هذا يعني أن كورونا لن يعود مرة أخري للشخص المصاب، متابعًا أن المناعة تستمر في جسم المصاب إلى عدة شهور، مستشهدًا بذلك بالصين التي لم تعلن إصابة أي شخص مرة أخرى بعد تعافيه، كما أنه على مدار الستة شهور منذ ظهور الوباء لم يتم تسجيل حالة مصاب تعافى وتعرض للإصابة مرة أخرى بالفيروس.

ولفت باهبري إلى أن الشخص المتعافي لا يصبح مصدرًا لعدوى الآخرين، وهو ما يعنى العودة للحياة مرة أخرى وسط اتباع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.

وبالنسبة إلى أكثر فصائل الدم عرضة للإصابة بفيروس كورونا، قال: إنهم أصحاب فصيلة الدم a وذلك بحسب الدراسات التي أجريت، أما الأقل فهم أصحاب فصيلة دم o.

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