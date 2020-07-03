، وزير الإعلام ينعى "العبد الكريم" رئيس تحرير صحيفة الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - نعى ماجد بن عبد الله القصبي، وزير الإعلام المكلف، قبل قليل فهد بن راشد العبدالكريم.

وقال "القصبي" عبر حسابه على "تويتر": "‏بقلب يملؤه الأسى والحزن، أنعى الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية".

وسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وقُرّاءه ومحبيه الصبر والسلوان.وزير الإعلام ماجد القصبي وفاة فهد العبدالكريم