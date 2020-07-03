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محمد بن مسعود - الدمام - وصل البرازيليان بيتروس ومايكون بيريرا، ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الرياض اليوم الجمعة؛ ليكملا عقد المحترفين الأجانب.
وسيخضع الثنائي إلى الفحوصات اللازمة والمسحة الطبية في وقت لاحق، قبل أن ينضما إلى التدريبات الجماعية اليومية حال أظهرت نتائج كشوفاتهما سلامتهما الكاملة من الفيروس.
الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 45 نقطة.
النصر
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 08:59 PM
وصل البرازيليان بيتروس ومايكون بيريرا، ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الرياض اليوم الجمعة؛ ليكملا عقد المحترفين الأجانب.
وسيخضع الثنائي إلى الفحوصات اللازمة والمسحة الطبية في وقت لاحق، قبل أن ينضما إلى التدريبات الجماعية اليومية حال أظهرت نتائج كشوفاتهما سلامتهما الكاملة من الفيروس.
الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 45 نقطة.
، النصر يستقبل "مايكون" و"بيتروس".. عقد الأجانب يكتمل ،
المصدر : الخليج 365
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