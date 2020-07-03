، الصحة: إضافة "٢١٩٩" سرير عناية مركزة خلال ٩٠ يومًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصحة عن إضافة ٢١٩٩ سرير عناية مركّزة، وذلك خلال ٩٠ يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ حيث تأتي هذه الخطوة تواصلاً للجهود التي قامت بها الصحة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدّي لفيروس كورونا كوفيد ١٩.
وقالت الصحة إن المملكة بادرت وبتوجيهات كريمة ومتابعة مستمرّة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
"يحفظهما الله" ومنذ وقت مبكر جداً لهذه الجائحة، باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الفاعلة التي كان لها دور واضح بفضل الله في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت الصحة أن قيادة المملكة وبفضل من الله تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل موضوعية، مقدمةً صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم على ما عداها من اعتبارات، وانعكس ذلك في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية.— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
#الصحة تعلن عن إضافة (2199) سريراً للعناية الحرجة بمختلف مناطق المملكة. pic.twitter.com/JLwNn9cW0p— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 3, 2020
الصحة: إضافة "٢١٩٩" سرير عناية مركزة خلال ٩٠ يومًاعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-07-03
أعلنت الصحة عن إضافة ٢١٩٩ سرير عناية مركّزة، وذلك خلال ٩٠ يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ حيث تأتي هذه الخطوة تواصلاً للجهود التي قامت بها الصحة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدّي لفيروس كورونا كوفيد ١٩.
وقالت الصحة إن المملكة بادرت وبتوجيهات كريمة ومتابعة مستمرّة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
"يحفظهما الله" ومنذ وقت مبكر جداً لهذه الجائحة، باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الفاعلة التي كان لها دور واضح بفضل الله في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت الصحة أن قيادة المملكة وبفضل من الله تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل موضوعية، مقدمةً صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم على ما عداها من اعتبارات، وانعكس ذلك في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية.
#الصحة تعلن عن إضافة (2199) سريراً للعناية الحرجة بمختلف مناطق المملكة. pic.twitter.com/JLwNn9cW0p— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 3, 2020
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
08:44 PM
أعلنت الصحة عن إضافة ٢١٩٩ سرير عناية مركّزة، وذلك خلال ٩٠ يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ حيث تأتي هذه الخطوة تواصلاً للجهود التي قامت بها الصحة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدّي لفيروس كورونا كوفيد ١٩.
وقالت الصحة إن المملكة بادرت وبتوجيهات كريمة ومتابعة مستمرّة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
"يحفظهما الله" ومنذ وقت مبكر جداً لهذه الجائحة، باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الفاعلة التي كان لها دور واضح بفضل الله في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت الصحة أن قيادة المملكة وبفضل من الله تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل موضوعية، مقدمةً صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم على ما عداها من اعتبارات، وانعكس ذلك في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية.— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)
#الصحة تعلن عن إضافة (2199) سريراً للعناية الحرجة بمختلف مناطق المملكة. pic.twitter.com/JLwNn9cW0p— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 3, 2020
، الصحة: إضافة "٢١٩٩" سرير عناية مركزة خلال ٩٠ يومًا ،
المصدر : الخليج 365
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