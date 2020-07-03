شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ازدحام شديد للعمالة في حي الوزارات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وثق مقطع فيديو، الازدحام الشديد والبيع المخالف من قِبل العمالة بحي "الوزارات" في العاصمة الرياض اليوم الجمعة. وثق مقطع فيديو، الازدحام الشديد والبيع المخالف من قِبل العمالة بحي "الوزارات" في العاصمة الرياض اليوم الجمعة. وأوضح الفيديو،عدم تقيد العمالة والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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