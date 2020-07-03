بالفيديو .. «الصحة» تعلن إضافة 2199 سريراً للعناية الحرجة بمختلف مناطق المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن إضافة (2199) سريراً للعناية الحرجة بمختلف مناطق المملكة. كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن إضافة (2199) سريراً للعناية الحرجة بمختلف مناطق المملكة. وأضافت أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة لتوفير الرعاية الطبية لمن يعيش على أراضيها. وأكدت أنها سعت منذ بدء جائحة كورونا إلى تنفيذ خطة استباقية،كما تواصل جهودها لرفع الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة.

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