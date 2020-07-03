شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة حر رابعة تبدأ الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، على وجود موجة حر رابعة تبدأ الأحد المقبل.

وقال الحصيني: " موجة حر رابعة متوقعة منذ دخول صيف هذا العام، متوقع أن تسجل 50 درجة على الشرقية والخليج ".

وأضاف: " وتقترب من "50" درجة مئوية على الرياض والقصيم وتعتبر أقوى موجة حر تضرب تلك المناطق هذا العام حتى الآن متوقع مدتها أسبوع، باقي المناطق حول معدلتها الطبيعية " .