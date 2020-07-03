شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة حر رابعة تبدأ الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، على وجود موجة حر رابعة تبدأ الأحد المقبل.
وقال الحصيني: " موجة حر رابعة متوقعة منذ دخول صيف هذا العام، متوقع أن تسجل 50 درجة على الشرقية والخليج ".
وأضاف: " وتقترب من "50" درجة مئوية على الرياض والقصيم وتعتبر أقوى موجة حر تضرب تلك المناطق هذا العام حتى الآن متوقع مدتها أسبوع، باقي المناطق حول معدلتها الطبيعية " .
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