شكرا لمتابعة خبر عن أمانة نجران تُعلن فتح الجهة الشرقية لنفق طريق الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أعلنت أمانة منطقة نجران فتح حركة السير بصفة مؤقتة للجهة الشرقية لنفق طريق الملك سعود أمام المركبات والشاحنات بحد أقصى ارتفاع ٥.٥م، وذلك يوم غد السبت. أعلنت أمانة منطقة نجران فتح حركة السير بصفة مؤقتة للجهة الشرقية لنفق طريق الملك سعود أمام المركبات والشاحنات بحد أقصى ارتفاع ٥.٥م، وذلك يوم غد السبت. ونوهت بقيام إدارة المرور بتركيب اللوحات الإرشادية والإنارات الليلية، وذلك لإستكمال الأعمال بطريق الخدمة الشرقي.

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