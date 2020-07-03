شكرا لمتابعة خبر عن السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): قررت الجهات العليا في المملكة السماح تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة، وذلك وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء. قررت الجهات العليا في المملكة السماح تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة، وذلك وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء. وتضمن القرار فرض رسم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد، ومنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة. وأوضح القرار قيمة رسوم تصدير مياه الشرب المعبأة، والتى بلغت 38 ريالاً، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللتراً، عدد 40 عبوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.